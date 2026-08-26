У Кремлі пояснили візит директора ЦРУ

Візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня пов'язаний із контактами між спецслужбами РФ та США.

У відповідь на запитання щодо мети візиту Реткліффа прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що він був пов'язаний із контактами між спецслужбами, повідомляє The Washington Post.

Пєсков відмовився надати будь-які додаткові подробиці.

За його словами, російська сторона не планує зустрічатися з представниками адміністрації США цього тижня.

Фото: Office of the Director of Intelligence.