Буданов анонсував зустріч української та російської делегацій у вересні

Голова ОП Кирило Буданов анонсував на вересень заходи у рамках переговорів щодо припинення російсько-української війни.

"Я казав, що ми йог, дасть Бог, оживимо трошки. Ось і побачили через кілька днів приїзд цієї поважної людини. Далі ще будуть події", - сказав Буданов.

На уточнююче запитання, чи варто очікувати цієї зустрічі у вересні, він відповів: "Мабуть що у вересні", повідомляють "Новости.live".

На запитання, чи йдеться про зустріч українських і російських переговорників, Буданов відповів: "Я сподіваюся на це, так. Ну, і американськими вже ж. Без них ніяк".

Фото: ОП.