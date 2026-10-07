Унаслідок атаки на Олександрію є загиблі та травмовані

Унаслідок ранкової атаки РФ на Олександрію загинула одна людина, ще троє травмовані, а двоє наразі не виходять на зв'язок.

Травмованим надається необхідна медична допомога. Також сталося загоряння даху приватного житлового будинку.

"Обстеження території триває, інформація щодо наслідків уточнюється", – повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

У Світловодську зафіксовано падіння уламків на відкритій території, обійшлося без постраждалих.

На місцях подій працюють усі відповідні екстрені та комунальні служби.

Фото: kirovograd24.com.