Удар по паливу: всі найбільші НПЗ «Лукойлу» зупинилися

У Росії зупинив роботу один із найбільших нафтопереробних заводів після атаки українських дронів. Йдеться про НПЗ «Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсінтез» у Нижньогородській області, який є четвертим за потужністю в РФ та другим за виробництвом бензину.

26 серпня підприємство припинило переробку сирої нафти після удару безпілотників, повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі. Атака пошкодила кілька технологічних установок, міжцехову інфраструктуру та загальнозаводські об'єкти.

Скільки часу знадобиться для відновлення роботи НПЗ, наразі невідомо. За даними джерел Reuters, оцінити терміни ремонту поки неможливо. Підприємство здатне переробляти понад 15 млн тонн сирої нафти на рік. Воно виробляє близько 5 млн тонн бензину та понад 5 млн тонн дизельного пального щорічно.

Нинішня атака має особливе значення для російського паливного сектору. За даними Reuters, після зупинки НПЗ у Нижньогородській області всі основні нафтопереробні заводи «Лукойлу» в Росії наразі не працюють. Пермський НПЗ припинив роботу після атаки 21 серпня, а Волгоградський — ще 31 липня.

Таким чином, удари по російській нафтовій інфраструктурі продовжують створювати проблеми для переробки та виробництва пального в РФ. У випадку з НПЗ у Нижньому Новгороді масштаби наслідків можуть бути значними через його місце серед найбільших виробників бензину в Росії.

Як повідомляло раніше ForUa, добрі дрони рекордно обвалили російську нафтопереробку.