Картонно-паперовий комбінат в Обухові зупинив роботу після ракетної атаки

Київський картонно-паперовий комбінат в Обухові Київської області зазнав серйозних руйнувань унаслідок російської ракетної атаки 7 жовтня. Пожежі, що виникли після удару, досі гасять, повідомили на підприємстві.

За даними комбінату, це вже третя атака на підприємство за останні пів року. Внаслідок удару серйозно пошкоджені виробничі та складські приміщення, обладнання та інженерні комунікації.

Після потужних вибухів на території підприємства виникли пожежі. Над їхнім гасінням продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби.

Роботу виробництва наразі зупинено. На підприємстві наголосили, що попри значні матеріальні збитки, працівники не постраждали. За даними комбінату, вони діяли відповідно до безпекових інструкцій.

Київський картонно-паперовий комбінат є одним із найбільших підприємств Європи з виробництва картонно-паперової продукції та лідером целюлозно-паперової промисловості України за обсягами продажів. На підприємстві працюють понад 2,5 тисячі людей. У 2025 році обсяг виробництва комбінату становив 8,4 млрд грн.

Потужності підприємства включають картонне виробництво на 240 тисяч тонн продукції на рік, завод гофротари потужністю 355 млн кв. м, а також виробництво паперу-основи для санітарно-гігієнічної продукції та готових виробів потужністю 70 тисяч тонн на рік.

Цьогоріч комбінат уже зазнавав російських атак 14 березня та 3 квітня. Тоді були пошкоджені промислові й адміністративні будівлі, виробничі потужності та інженерні комунікації. У квітні підприємство також призупиняло роботу.

Київський картонно-паперовий комбінат на 100% належить австрійській компанії Pulp Mill Holding GmbH. Її кінцевим бенефіціаром є Хайнц Ціннер.