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У польській школі учень із ножем поранив п’ятьох дітей і трьох дорослих

У польській школі учень із ножем поранив п’ятьох дітей і трьох дорослих

У польському місті Остроленка 19-річний учень напав із ножем на людей на території Комплексу професійних шкіл №4. Постраждали восьмеро людей, серед них п’ятеро учнів.

Про це повідомляє RMF24.

Напад стався 7 жовтня. За даними медіа, 19-річний учень ударив ножем п’ятьох дітей та трьох дорослих. Серед постраждалих є вчителька. Усіх потерпілих госпіталізували.

Після нападу хлопець намагався втекти, однак поліція оперативно його розшукала та затримала. Мотиви нападу наразі невідомі.

На території школи тимчасово обмежили роботу закладу. З учнями та вчителями працюють психологи й правоохоронці.

Міський голова Остроленки Павел Невядомський розпорядився не допускати сторонніх людей на територію інших шкіл міста.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Польщанапад у школіОстроленка
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