Пів мільярда на застави: що можна було б купити для ЗСУ за гроші фігурантів «Мідаса»

За фігурантів справи «Мідас», яка стосується корупції в енергетичній сфері та легалізації коштів, уже внесли застави на загальну суму понад 513 млн грн. Ще десятки мільйонів гривень застав визначили фігурантам нових проваджень «Форрест Гамп» та «Феміда». Суми застав проаналізувало ZN.UA.

Найбільшу заставу у справі «Мідас» визначили колишньому міністру енергетики Герману Галущенку — 150 млн грн. Гроші внесли у червні 2026 року.

За колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака суд визначив заставу в 140 млн грн, яку також внесли повністю. Після цього він вийшов із СІЗО.

Ще 51,6 млн грн застави внесли за колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова. За Ігоря Фурсенка внесли 95 млн грн, за Дмитра Басова — 40 млн грн, за Лесю Устименко — 25 млн грн, а за Людмилу Зоріну — 12 млн грн.

Водночас застава за Ігоря Миронюка у розмірі 85 млн грн досі не внесена. Він залишається під вартою.

Таким чином, загальна сума вже внесених застав за фігурантів «Мідас» перевищила 513 млн грн.

За підрахунками видання, цих коштів вистачило б приблизно на 25 тисяч ударних FPV-дронів. Також за таку суму можна було б придбати близько 340–390 повнопривідних пікапів для військових або близько 2 тисяч комплектів купольного радіоелектронного захисту.

Тим часом у нових провадженнях «Форрест Гамп» та «Феміда» застави поки не внесені.

Зокрема, колишньому народному депутату Максиму Микитасю суд визначив заставу в 30 млн грн замість 200 млн грн, яких вимагала прокуратура. Керівнику ТОВ «Метробуд» Валентину Єлізарову призначили 20 млн грн застави.

Колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій суд визначив заставу в 20 млн грн, тоді як прокуратура просила 150 млн грн.

Загалом суми застав у цих справах можуть зрости ще на десятки мільйонів гривень, якщо суди визначатимуть запобіжні заходи іншим фігурантам.

Як повідомляло раніше ForUa, прокурор САП розповів у суді нові деталі справи Ірини Мудрої.