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Мудру взяли під варту із заставою у 20 мільйонів

Мудру взяли під варту із заставою у 20 мільйонів

ВАКС обрав колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Суд ухвалив взяти Мудру під варту на 60 днів, повідомляє "Українська правда".

Суд визначив їй альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 мільйонів гривень.

Після оголошення рішення Мудра заявила, що намагатиметься зібрати необхідну суму застави.

За її словами, частину коштів вона має сама, решту планує шукати серед знайомих і друзів.

"Я звернусь до знайомих, друзів, спробую знайти ці кошти", - сказала вона.

На запитання, чи є у її друзів 20 мільйонів гривень, Мудра відповіла, що працює 17 років і за цей час має достатньо контактів.

Вона повідомила, що адвокати оцінять юридичні підстави рішення суду та за необхідності подадуть апеляцію.

Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

грошіВАКСМудраФорест ГампФеміда
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