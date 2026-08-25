Британський прем'єр планує переконати Трампа надати Україні ракети до Patriot

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що він та інші європейські лідери планують наступного місяця відвідати США, щоб переконати президента Штатів Дональда Трампа надати Україні доступ до частини запасів ракет Patriot напередодні зими.

Він мав на увазі участь у майбутньому засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Це буде його перший візит як прем'єр-міністр, повідомляє Bloomberg.

Заява Бернема пролунала під час його першого міжнародного візиту з моменту вступу на посаду прем'єр-міністра, після того як він уперше очолив зустріч союзників України та провів двосторонню зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський неодноразово звертався до європейських країн та США з проханням допомогти Україні отримати ракети-перехоплювачі Patriot і поповнити їхні запаси до настання зими, коли, як очікується, Росія знову посилить атаки на енергетичну інфраструктуру. Ці ракети-перехоплювачі є найпотужнішою зброєю для збивання російських крилатих і балістичних ракет.

Бернем зазначив, що поїхав з Києва, відчуваючи справжній оптимізм щодо того, що нинішні труднощі України із захистом від російських ударів балістичними ракетами, спричинені недостатніми запасами ракет-перехоплювачів, можна вирішити.

Він повідомив, що європейські лідери розглядають можливість проведення чергової зустрічі "коаліції рішучих" у рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН з метою забезпечення постачання Україні американських ракет-перехоплювачів та запасів від інших країн.

"Це, здається, найімовірніший напрямок розвитку подій. Поки що це не підтверджено, але, судячи з усього, саме на це націлені думки більшості", - сказав Бернем.

Він підкреслив, що хоча Великобританія не використовує ракети Patriot, яких потребує Україна, інші європейські країни повинні активізувати свої зусилля в цьому напрямку.

"Є й інші гравці, які могли б долучитися до цього процесу, і на яких ми маємо вплив. Ймовірно, це буде рішення, яке передбачатиме багато етапів і численні переговори", - сказав він.

Фото: Lockheed Martin.