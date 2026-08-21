Він боровся словом і зброєю: петиція про присвоєння звання Героя України Олексію Чубашеву

Майор Чубашев Олексій Олександрович - видатний український військовослужбовець, бойовий офіцер, військовий журналіст та візіонер, чий особистий внесок у розбудову Збройних Сил України та зміцнення національної безпеки має стратегічне значення. Своєю діяльністю він став символом нової генерації української армії, поєднавши талант просвітника з героїзмом воїна.

Ще до початку повномасштабного вторгнення Олексій Чубашев здійснив справжню революцію у сфері військового рекрутингу та іміджу українського війська. Як автор та керівник унікального мультимедійного проєкту «Рекрут.UA», він не просто висвітлював службу, а на власному прикладі демонстрував надлюдські випробування, які проходять бійці елітних підрозділів (ССО, Морська піхота, ДШВ та ін.).

Він став першим і єдиним військовим журналістом, який на рівні з кандидатами проходив селекцію до Сил спеціальних операцій (Q-курс), кваліфікаційний курс морської піхоти та інші надскладні випробування. Він зробив службу в ЗСУ престижною. Його відеоматеріали стали навчальними посібниками та головним мотиваційним інструментом для молоді. Завдяки його роботі тисячі мотивованих добровольців свідомо обрали службу в бойових підрозділах, що критично посилило обороноздатність України напередодні повномасштабної війни.

Очолюючи Центральну телерадіостудію Міністерства оборони України та радіостанцію «Армія FM», він створив потужну інформаційну платформу, яка протидіяла ворожій пропаганді та підтримувала моральний дух військовослужбовців на передовій. Його позивний «Рекрут» став брендом професіоналізму та незламності Збройних Сил України.

З перших годин повномасштабного вторгнення рф 24 лютого 2022 року, офіцер відмовився від можливості продовжувати роботу в інформаційній сфері та зі зброєю в руках став на захист Києва. У складі групи спеціального призначення 8-го окремого полку ССО він брав участь у запеклих боях на Київщині (напрямок Мощун – Ірпінь), виконуючи диверсійно-розвідувальні завдання в тилу ворога та забезпечуючи коригування вогню артилерії, що сприяло зупинці просування окупантів до столиці.

У квітні 2022 року, розуміючи важливість консолідації міжнародної підтримки, мобілізувався до Головного управління розвідки МО України. Завдяки високому професійному авторитету, очолив групу Міжнародного легіону. Він зумів об’єднати іноземних добровольців у ефективний бойовий механізм, особисто плануючи та очолюючи ризиковані операції.

У червні 2022 року група під командуванням Олексія Чубашева виконувала бойові завдання у найгарячішій точці фронту - в місті Сєвєродонецьк Луганської області. В умовах щільного міського бою та тотальної вогневої переваги противника, командир проявляв виняткову мужність, перебуваючи на передових позиціях разом зі своїми підлеглими.

10 червня 2022 року, під час штурму ворожих позицій та оборони визначеного сектору в промзоні Сєвєродонецька, Олексій Чубашев отримав смертельне поранення. Ціною власного життя він забезпечив виконання бойового завдання та збереження життя побратимів.

Загибель Олексія не зупинила його справу. Він залишив по собі потужну філософію та інституційну спадщину. Сьогодні його стандарти військової журналістики продовжують жити в роботі десятків його послідовників. Проєкти, які він започаткував, досі працюють на інформаційному фронті, формуючи позитивний імідж Збройних Сил України.

Постать Олексія Чубашева стала об’єднуючим фактором для військових, журналістів, волонтерів та молоді. Створене ним ком’юніті однодумців продовжує підтримувати українське військо, масштабувати ідеї правильного рекрутингу та національно-патріотичного виховання. Його архівні відеоматеріали і сьогодні, у 2026 році, продовжують мотивувати новобранців ставати до лав Сил безпеки та борони України.

Олексій Чубашев - це унікальний приклад офіцера, який спочатку підготував націю до спротиву інформаційно та ментально, а у вирішальний час очолив цей спротив на полі бою. Його спадок - це не лише знищені вороги. Це новітній, героїчний образ Збройних Сил України, тисячі воїнів, які прийшли до війська завдяки його прикладу, та згуртована спільнота, що продовжує наближати Перемогу.

За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності та авторитету Збройних Сил України, створення дієвих механізмів рекрутингу, а також за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові - прошу розглянути питання присвоєння ЧУБАШЕВУ Олексію Олександровичу (військовому журналісту, майору Головного управління розвідки Міністерства оборони України) звання ГЕРОЙ УКРАЇНИ з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).