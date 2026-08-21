Окупанти атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою

У ніч на 21 серпня ворог атакував "шахедами" Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області.

Внаслідок атаки відбулося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі, що виникли на об'єктах, локалізували працівники ДСНС України, повідомляє ДПСУ.

Наразі пропуск осіб і транспортних засобів через пункт "Табаки" не здійснюється. Про ситуацію поінформовано молдовську сторону.

Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Громадян закликали врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Фото: ДПСУ.