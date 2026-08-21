Спецпосланця американського президента можуть відправити на передову

Спеціальний посланець президента США може відвідати Київ уже цього тижня — напередодні або безпосередньо до Дня Незалежності України. Ймовірний візит може стати частиною активізації контактів між Вашингтоном і Києвом. Візит до Києва був би корисним, оскільки американський представник зміг би на власні очі побачити наслідки російських атак та ситуацію в країні, заявив член Республіканської партії США Борис Пінкус. «Він побачить те, що переконає його: Україну перемогти неможливо, її не можна зігнути», — зазначив Пінкус. Він припустив, що під час перебування в Україні Віткоффу можуть показати не лише наслідки російських ударів, а й роботу українських фахівців у сфері нових військових технологій.

Крім того, американський політик вважає доцільним організувати для представника США поїздку на передову. На його думку, це дозволило б краще зрозуміти реальну ситуацію на фронті та передати отримані висновки американському керівництву.

Пінкус також припустив, що після Києва Віткофф може знову вирушити до Москви. Водночас він очікує, що після особистого знайомства із ситуацією в Україні підхід до подальших переговорів може змінитися. Окремо він заявив, що американські представники, які займаються українським напрямком, зрештою можуть звітувати перед Конгресом США щодо своєї роботи та результатів дипломатичних зусиль.

Водночас інформація про запланований візит Віткоффа до Києва наразі не є офіційно підтвердженою.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві назвали два можливі сценарії участі США у завершенні війни.