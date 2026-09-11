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Війна

Канада виділить 350 мільйонів на закупівлю ракет-перехоплювачів для України

Канада виділить 350 мільйонів на закупівлю ракет-перехоплювачів для України

Постачання перехоплювачів здійснюватимуться через механізм Jump Start США, повідомляє "Європейська правда".

"Цей пакет обладнання вартістю 350 мільйонів доларів допоможе захистити народ України, її інфраструктуру та повітряний простір", - заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Канада планує збільшити виробництво дронів. Протягом двох років країна готується досягти масштабів виробництва мільйони одиниць, а третину виготовлених безпілотників Канада зобов’язується передавати Силам оборони України.

Він заявив про зміцнення співробітництва з Україною у сфері виробництва безпілотних систем.

"На міждержавному рівні Канада та Україна налагоджують довгострокове партнерство для спільного виробництва безпілотних систем, технологій протидії дронам та пріоритетних боєприпасів, поєднуючи ваш бойовий досвід із канадським програмним забезпеченням для виробництва та штучним інтелектом", – заявив Карні.

Фото: Facebook.

 Автор: Галина Роюк

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