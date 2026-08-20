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Держборг США перевалив за $40 трильйонів

Держборг США перевалив за $40 трильйонів

Загальний державний борг США вперше перетнув позначку у 40 трильйонів доларів, подвоївшись за час каденцій Дональда Трампа і Джо Байдена.

До суми входять цінні папери, придбані громадянами, на 32,266 трлн. та міжурядова заборгованість на 7,78 трлн., повідомляє Reuters.

Менш як за 10 років держборг США подвоївся – з 19,95 трлн. на початку першої президентської каденції Трампа. Третина цього подвоєння випала на два "ковідних" роки.

Минулого тижня Мінфін США повідомив про четвертий найбільший в історії країни місячний дефіцит бюджету – для липня він склав 432 млрд. доларів. .

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАгрошідержборг
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