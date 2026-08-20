Кордон із ЄС змінюється: через нову систему можуть зрости черги

Для українців, які подорожують до країн Європейського Союзу, змінюється процедура проходження зовнішнього кордону ЄС. Через поступове впровадження системи EES мандрівникам під час першого в’їзду можуть додатково перевіряти біометричні дані, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Система EES (Entry/Exit System) поступово замінює традиційне проставлення штампів у паспортах цифровою реєстрацією перетинів кордону. Під час першого в’їзду після запуску системи дані мандрівника внесуть до електронної бази. Зокрема, можуть зробити фотографію обличчя та відсканувати відбитки пальців. Надалі повторно проходити повну процедуру реєстрації не потрібно — прикордонники використовуватимуть інформацію, яка вже зберігається в системі.

На початковому етапі оформлення може займати більше часу. Наприклад, на пункті пропуску «Сірет» на румунсько-українському кордоні реєстрація одного пасажира може тривати близько 40 секунд. Якщо одночасно прибуде автобус із десятками людей, які проходять реєстрацію вперше, це може призвести до утворення черг. Прикордонні служби за необхідності планують збільшувати кількість персоналу та використовувати мобільні термінали для прискорення перевірок.

EES автоматично фіксуватиме в’їзд і виїзд громадян країн, які не є членами ЄС. Система також допомагатиме контролювати дотримання правила перебування в Шенгенській зоні — не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.

Українцям радять враховувати можливі затримки під час проходження кордону, особливо якщо після цього запланована пересадка на літак, потяг або автобус. Тому під час перших поїздок після впровадження EES варто закладати додатковий час на проходження прикордонного контролю.

Як повідомляло раніше ForUa, податкова контролюватиме виїзди українців за кордон.