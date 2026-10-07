﻿
Війна

Армія рф на день народження путіну «подарувала» знищення 5-поверхівки в Прилуках, - Зеленський

Армія рф на день народження путіну «подарувала» знищення 5-поверхівки в Прилуках, - Зеленський

За даними президента Володимира Зеленського російські окупанти в ніч на 7 жовтня вбили 11 та поранили понад три десятки українців.

"Сьогодні Путіну на день народження російська армія "подарувала" знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п'ятиповерхівка. На жаль, станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих, 26 людей поранено, зокрема пʼятьох дітей. Під завалами досі можуть бути люди", - сказав він.

Зеленський зазначив, що на місці безперервно працюють рятувальники.

Від російських ракетних ударів пошкоджено ще пʼять багатоквартирних будинків у Дніпрі, чотири багатоповерхівки у Кременчуці. Двоє людей загинуло, восьмеро поранено.

Дроном пошкоджено багатоповерхівку у Запоріжжі.

У Києві росіяни вбили двох людей. Ще дві людини загинули в Олександрії. Загалом цієї ночі під ударами була інфраструктура Києва та 12 областей.

Одною з ключових мішеней росіян була українська енергетика. Зеленський наголосив, що росіяни хотіли ударити болісно й показово. За словами президента, це був один із найбільш підлих ударів. В деталі глава держави не вдається.

Противник застосував 70 ракет, багато балістики, також "Шахеди". На жаль, українській ППО вдалося збити лише частину ворожих цілей. Глава української держави наголосив, що російська балістика залишається найбільшим викликом.

"І пакети ППО для нас зараз – це життєва необхідність. Саме тому ми щодня шукаємо ракети до "Петріотів", які можуть і повинні реально захищати життя людей тут, в українському небі. Дякую всім, хто нам допомагає", - сказав він.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнапутінприлукиЗеленський
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Культовий кінореквізит із фільму «Сяйво» виставлять на аукціон
Культура 06.10.2026 23:03:53
Культовий кінореквізит із фільму «Сяйво» виставлять на аукціон
Читати
Вибори до НОК України: Вадима Гутцайта переобрали президентом до 2030 року
Спорт 06.10.2026 22:05:38
Вибори до НОК України: Вадима Гутцайта переобрали президентом до 2030 року
Читати
Макрон особисто спостерігав за першим випробуванням нової ядерної ракети M51.3
Свiт 06.10.2026 21:07:09
Макрон особисто спостерігав за першим випробуванням нової ядерної ракети M51.3
Читати

Популярнi статтi