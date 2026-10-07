Армія рф на день народження путіну «подарувала» знищення 5-поверхівки в Прилуках, - Зеленський

За даними президента Володимира Зеленського російські окупанти в ніч на 7 жовтня вбили 11 та поранили понад три десятки українців.

"Сьогодні Путіну на день народження російська армія "подарувала" знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п'ятиповерхівка. На жаль, станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих, 26 людей поранено, зокрема пʼятьох дітей. Під завалами досі можуть бути люди", - сказав він.

Зеленський зазначив, що на місці безперервно працюють рятувальники.

Від російських ракетних ударів пошкоджено ще пʼять багатоквартирних будинків у Дніпрі, чотири багатоповерхівки у Кременчуці. Двоє людей загинуло, восьмеро поранено.

Дроном пошкоджено багатоповерхівку у Запоріжжі.

У Києві росіяни вбили двох людей. Ще дві людини загинули в Олександрії. Загалом цієї ночі під ударами була інфраструктура Києва та 12 областей.

Одною з ключових мішеней росіян була українська енергетика. Зеленський наголосив, що росіяни хотіли ударити болісно й показово. За словами президента, це був один із найбільш підлих ударів. В деталі глава держави не вдається.

Противник застосував 70 ракет, багато балістики, також "Шахеди". На жаль, українській ППО вдалося збити лише частину ворожих цілей. Глава української держави наголосив, що російська балістика залишається найбільшим викликом.

"І пакети ППО для нас зараз – це життєва необхідність. Саме тому ми щодня шукаємо ракети до "Петріотів", які можуть і повинні реально захищати життя людей тут, в українському небі. Дякую всім, хто нам допомагає", - сказав він.

Фото: ДСНС.