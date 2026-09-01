В Україні 11 вересня до +25°, подекуди дощі з грозами

У п'ятницю, 11 вересня, у більшості західних і Харківській областях очікуються помірні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті – місцями значні опади, подекуди грози. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі у Фейсбуці.

Уночі помірний дощ пройде на північному сході країни, а також місцями на Київщині та Черкащині. На решті території – без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°, на узбережжі морів до 19°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20-25°, а на півдні та південному сході – до 26-31°.

У столиці 11 вересня очікується суха погода. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 13-15°, вдень 22-24°.

У Київській області також без опадів, лише на півдні регіону вночі можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, удень 20-25°.