Відстрочка без ТЦК: названо 11 категорій військовозобов'язаних, які можуть оформити її онлайн

Міністерство оборони продовжує переводити послуги для військовозобов’язаних у цифровий формат. Наразі частину відстрочок можна оформити через застосунок «Резерв+» без особистого візиту до територіального центру комплектування.

Водночас юристи наголошують: можливість отримати відстрочку онлайн залежить від того, чи є необхідна інформація в державних реєстрах. Якщо дані відсутні або неактуальні, військовозобов’язаному можуть знадобитися документи та звернення до ЦНАПу або ТЦК.

За даними юристів, наразі через «Резерв+» доступне оформлення для 11 категорій військовозобов’язаних:

люди з будь-якою групою інвалідності;

громадяни, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними до військової служби;

батьки трьох і більше дітей за відсутності заборгованості з аліментів понад три місяці;

батьки, які самостійно виховують дитину;

особи, які утримують дитину з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю I чи II групи;

особи, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

військовозобов’язані, які мають неповнолітню дитину, якщо їхній чоловік або дружина проходить військову службу;

студенти та аспіранти, які навчаються послідовно;

працівники закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.

Для подання запиту потрібно відкрити електронний військово-обліковий документ у застосунку, натиснути меню з трьома крапками та вибрати пункт «Подати запит на відстрочку». Після цього необхідно вказати відповідну підставу. Система перевірить інформацію в доступних державних реєстрах. Якщо необхідні дані підтвердяться, статус відстрочки має оновитися автоматично.

Однією з основних проблем залишаються неактуальні або відсутні відомості в державних базах. Наприклад, дані про навчання можуть не бути внесені до ЄДЕБО, інформація про місце роботи — не оновлена Пенсійним фондом, а висновок ВЛК або відомості про інвалідність можуть бути відсутні в електронних системах. У такому випадку застосунок не зможе автоматично підтвердити право на відстрочку, навіть якщо людина фактично має законні підстави. Також новий електронний запит не можна подати, якщо попередня відстрочка ще чинна.

У Міноборони зазначають, що перелік доступних онлайн-відстрочок поступово розширюється. Якщо необхідної підстави немає серед доступних у «Резерв+», оформлення може потребувати подання документів та їхньої перевірки у встановленому порядку.

Як повідомляло раніше ForUa, сам факт навчання в університеті чи аспірантурі не гарантує військовозобов’язаному відстрочку від мобілізації. Право на неї залежить від форми навчання, рівня освіти та чинного статусу здобувача.