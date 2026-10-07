Генштаб заявив про ураження аеродрому «Сеща» та військових об’єктів РФ

Сили оборони України 6 жовтня та в ніч на 7 жовтня уразили низку військових об’єктів російських військ, зокрема аеродром «Сеща» у Брянській області РФ. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, у Брянській області також уражено станцію радіоелектронної боротьби поблизу населеного пункту Гриньово та радіолокаційну станцію біля Еліонки.

На окупованих територіях України українські військові уразили низку інших військових об’єктів. Зокрема, поблизу Донецька було завдано удару по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників.

У районах Білоцерківки та Кам’янки Запорізької області уражено пункти управління БпЛА, а поблизу Гірника, Українська та Курахівки Донецької області – командно-спостережні пункти російських військ.

На тимчасово окупованій території Луганської області в районі Криничного уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу російських окупантів, а поблизу Кондрючого – склад паливно-мастильних матеріалів, повідомили у Генштабі.

Наразі не можна оперативно перевірити наведені дані про ураження з незалежних джерел.

Губернатор Брянської області РФ Єґор Ковальчук заявив про знешкодження 18 безпілотників. Про ураження військових об’єктів або постраждалих він не повідомляв.

У Міністерстві оборони РФ заявили про нібито знешкодження 311 українських безпілотників над низкою російських областей, зокрема Брянською.

Повітряні сили ЗСУ раніше кілька разів повідомляли про запуски ударних безпілотників із російського аеродрому «Сеща». Останнє таке повідомлення датоване 2024 роком.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні військові та інші об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Генштаб ЗСУ у більшості випадків підтверджує такі атаки, заявляючи, що Сили оборони системно працюють над зниженням бойового потенціалу російських окупаційних військ та примушенням Росії до припинення збройної агресії проти України.