Нідерланди передали Україні зі своїх запасів всі Patriot, що могли

Нідерланди, на озброєнні яких перебувають системи ППО Patriot та ракети-перехоплювачі до них, передали Україні все, що могли, зі своїх запасів.

"Усе, що ми могли передати, ми вже передали. Зараз – зокрема під час наших перемовин із президентом Зеленським і міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою – ми намагаємося зрозуміти, як разом спонукати інші країни робити більше", – розповів міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен.

Він додав, що Нідерланди мають і можливість, і бажання продовжувати підтримку, повідомляє "Радіо Свобода".

"Усе, що ми вкладаємо в Україну, – це інвестиція в нашу безпеку, зокрема завдяки знанням, досвіду й інноваціям, які зараз розвиваються в українському оборонно-промисловому комплексі. Але нам потрібно активніше тиснути на інші країни, щоб вони також підключилися і зробили свій внесок. І ми робимо це разом з Україною", – розповів Берендсен.

Він не назвав країни, від яких очікують активнішої залученості до допомоги Україні в захисті її неба. Натомість він підкреслив, хто в авангарді цього процесу, й знову наголосив на необхідності розподіляти внески.

"Всім відомо, що країни Північної Європи, Німеччина, Польща й не тільки роками роблять дуже багато, і Нідерланди – серед них. Нам потрібно, щоб й інші країни долучалися. Звісно, ми звертаємося до країн, які мають запаси для передачі, але водночас розглядаємо варіанти виробництва (ракет-перехоплювачів) на території Європи. Також ми розраховуємо на наших американських партнерів і пакети допомоги PURL. Ці системи рятують життя, тому ми продовжуємо закликати інші країни інвестувати в PURL", – сказав він.

Фото: АрміяInform.