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Війна

Нідерланди передали Україні зі своїх запасів всі Patriot, що могли

Нідерланди передали Україні зі своїх запасів всі Patriot, що могли

Нідерланди, на озброєнні яких перебувають системи ППО Patriot та ракети-перехоплювачі до них, передали Україні все, що могли, зі своїх запасів.

"Усе, що ми могли передати, ми вже передали. Зараз – зокрема під час наших перемовин із президентом Зеленським і міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою – ми намагаємося зрозуміти, як разом спонукати інші країни робити більше", – розповів міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен.

Він додав, що Нідерланди мають і можливість, і бажання продовжувати підтримку, повідомляє "Радіо Свобода".

"Усе, що ми вкладаємо в Україну, – це інвестиція в нашу безпеку, зокрема завдяки знанням, досвіду й інноваціям, які зараз розвиваються в українському оборонно-промисловому комплексі. Але нам потрібно активніше тиснути на інші країни, щоб вони також підключилися і зробили свій внесок. І ми робимо це разом з Україною", – розповів Берендсен.

Він не назвав країни, від яких очікують активнішої залученості до допомоги Україні в захисті її неба. Натомість він підкреслив, хто в авангарді цього процесу, й знову наголосив на необхідності розподіляти внески.

"Всім відомо, що країни Північної Європи, Німеччина, Польща й не тільки роками роблять дуже багато, і Нідерланди – серед них. Нам потрібно, щоб й інші країни долучалися. Звісно, ми звертаємося до країн, які мають запаси для передачі, але водночас розглядаємо варіанти виробництва (ракет-перехоплювачів) на території Європи. Також ми розраховуємо на наших американських партнерів і пакети допомоги PURL. Ці системи рятують життя, тому ми продовжуємо закликати інші країни інвестувати в PURL", – сказав він.

Фото: АрміяInform.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнавійнаНідерландиракетиPatriotппо
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