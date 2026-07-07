В Європі з’явиться хаб обслуговування ракет для ЗРК Patriot

США, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція на полях саміту НАТО в Анкарі підписали угоду про створення в Європі центру обслуговування ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляють віцепрем’єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, а також американська компанія Lockheed Martin.

Як зазначається, новий сервісний центр обслуговування ракет для Patriot має прискорити технічне обслуговування, логістику та повернення ракет до бойового застосування.

– Тим, хто протягом кількох днів лякає, що Польща втрачає обороноздатність, ми доводимо, наскільки вони помиляються. Нашою метою є не лише купувати сучасну зброю, а й виробляти та обслуговувати її в Європі за участю Польщі, – стверджує Косіняк-Камиш.

У Lockheed Martin зазначають, що центр має зміцнити готовність інтегрованої системи протиповітряної оборони НАТО завдяки створенню регіональних спроможностей із технічного обслуговування та підтримання боєготовності ракет PAC-3.

Як повідомили у компанії, центр обслуговуватиме країни НАТО, які експлуатують ракети-перехоплювачі PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) та PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI).

Компанія Lockheed Martin відповідатиме за виробничі процеси, інженерні рішення, технічну підтримку та налаштування ланцюгів постачання.

Попит на ракети PAC-3 у світі стрімко зростає через їхній успіх у реальних бойових умовах. Через це Lockheed Martin у квітні отримала контракт на $4,7 млрд для нарощування потужностей, тоді як раніше Міноборони США уклало угоду про потроєння виробництва ракет модифікації PAC-3 MSE.