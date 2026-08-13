На 91-му році життя померла праправнучка Тараса Шевченка

У Ладижині на 91-му році життя померла Валентина Сушицька — праправнучка Тараса Шевченка по лінії його сестри Катерини. Про це повідомили місцеві медіа.

Валентина Сушицька народилася на Черкащині, тривалий час жила та працювала на Донеччині. Згодом разом із чоловіком переїхала до Ладижина через його роботу на Ладижинській ТЕС. У місті вона прожила 46 років.

Її родинний зв’язок із Тарасом Шевченком був відомий давно. У родині зберігали документи та матеріали, які підтверджували походження. Сам Шевченко не мав дітей, тому його нащадки походять від братів і сестер, зокрема сестри Катерини.

Сушицька знала напам’ять значну частину творів Шевченка, писала власні вірші та зберігала матеріали, пов’язані з історією його роду.

За життя Валентина Сушицька також працювала у книжковій сфері: на Донеччині — у передплатному відділі та завідувачкою книжкового магазину на машинобудівному заводі.

Нині в світі живе близько 1300 родичів Тараса Григоровича. Скажімо, на Черкащині живуть родини Біликів, Лисенків, Солохів, Шевченків. На Київщині — Антоненків, Малишків. Також доля розкидала рід Шевченків країнами ближнього і далекого зарубіжжя — Прибалтика, Росія, Франція, США, Англія, Польща, Японія, Австралія тощо.

Слід зазначити, що серед представників роду немало відомих людей: журналісти Андрій Шевченко та Олександр Лисенко, балерина Наталія Філатова, письменники Дмитро Красицький, Людмила Красицька й Олександр Відоменко, художники Яків Шевченко, Ганна Чернецова та інші.