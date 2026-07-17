Останки Євгена Коновальця перевезуть із Нідерландів до України

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо повернення на Батьківщину останків полковника Армії Української Народної Республіки та першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Його перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища.

Відповідне рішення уряд ухвалив розпорядженням №703 від 15 липня. Згідно з документом, Міністерство закордонних справ має забезпечити отримання всіх необхідних дозволів для ексгумації та перевезення останків із Королівства Нідерландів до України. Також МЗС доручено організувати пам'ятні заходи в українських дипломатичних установах і провести церемонію вшанування в Києві. Перепоховання відбудеться на території Національного військового меморіального кладовища з відданням військових почестей відповідно до Статуту Збройних сил України.

Голова Організації українських націоналістів Богдан Червак повідомив, що процедура повернення останків може розпочатися вже найближчим часом.

Довідка: Євген Коновалець був одним із провідних діячів українського визвольного руху, полковником Армії УНР та першим головою ОУН. 23 травня 1938 року він загинув у Роттердамі внаслідок замаху, організованого радянськими спецслужбами. Вбивство здійснив агент НКВС Павло Судоплатов. Після загибелі Коновальця поховали на кладовищі Кросвейк у Нідерландах.

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