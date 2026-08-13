Агентурна мережа гру рф «полювала» за F-16 та Mirage 2000

Військова контррозвідка СБУ нейтралізувала масштабну агентурну мережу російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), завдяки якій ворог міг завдати ракетних ударів по авіаційних базах ЗСУ.

Діяльність фігурантів давала змогу противнику планувати та проводити атаки по аеродромах українських військ з бойовими літаками F-16 та Mirage 2000, повідомляє СБУ.

Завербована ворогом група складалася із 14-ти осіб, які проживали у різних регіонах України.



Спочатку російське гру залучило до співпраці львів’янина, який адміністрував Телеграм-канал про авіацію. До уваги рашистів він потрапив, коли публікував у прокремлівських чатах фотографії бойових літаків ЗСУ.



Щоб виконати вороже завдання, агент «втемну» задіяв 13 своїх підписників, які мають високоякісну фотоапаратуру та проживають поблизу авіаційної інфраструктури Сил оборони.



Вони мали фотографувати українські аеродроми, військові літаки, їхні екіпажі і техперсонал, а також фіксувати часові інтервали зльотів і посадок бортів нібито для ТГ-каналу львівського блогера.



Для цього фігуранти використовували професійні фотокамери, з якими маскувалися у покинутих будівлях або на відкритій місцевості біля авіабаз.



Зроблені фото зберігали в онлайн-сховищі, доступ до якого заздалегідь отримали від агента. Потім він передавав фотоматеріали своєму куратору з рф, особу якого вже встановлено Службою безпеки.



Агент «зливав» рашистам графіки вильотів та посадок бойових гелікоптерів. Такі розвіддані він отримував від командира авіаційної ескадрильї ЗСУ, який з власної ініціативи надавав інформацію.



Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено смартфони і цифрову фототехніку із доказами роботи на ворога, а також знімки авіаційних об’єктів Сил оборони.



Співробітники СБУ заблокували 4 канали та 10 тематичних груп у Телеграмі, де відбувалося поширення фото та інших даних про авіапідрозділи ЗСУ.



Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому агенту, його спільнику та військовому про підозру за вчинення злочинів проти основ національної безпеки.



Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Фото: СБУ.