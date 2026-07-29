Двадцять російських військових повторно здалися в український полон

В українському полоні нині перебувають уже 20 російських військових, які після обміну знову здалися Силам оборони України. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пояснюють це тим, що колишні полонені на власному досвіді знають про умови утримання в Україні й свідомо обирають полон замість повернення на фронт.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У відомстві зазначили, що російські військові, які вже перебували в українському полоні, переконалися, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права та забезпечує належні умови утримання полонених.

За інформацією Координаційного штабу, випадки повторної здачі в полон стали результатом роботи спеціальних проєктів «Хочу жить» і «Хочу найти», які інформують російських військових та їхніх родичів про умови перебування в українському полоні, права військовополонених і можливість зберегти життя.

У штабі зазначають, що після повторного відправлення на передову частина російських військових свідомо обирає знову здатися українським військовим, а не ризикувати загибеллю.

Заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов наголосив, що збільшення кількості російських військовополонених має важливе практичне значення для України.

«Важливо, щоб якомога більше росіян здавалися в полон. Кожен такий військовополонений поповнює обмінний фонд і збільшує наші можливості повертати додому українських захисників з російської неволі», — зазначив він.

У Координаційному штабі також звернули увагу на відмінність у підходах України та Росії до військовослужбовців, які повернулися з полону. В Україні звільнені з полону військові мають право за власним бажанням припинити службу, тоді як, за даними штабу, російське командування після обміну знову направляє своїх військових на передову без можливості відмовитися.