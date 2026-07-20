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Розмова фон дер Ляєн із Корецьким: Реформи, дрони та підготовку до зими

Розмова фон дер Ляєн із Корецьким: Реформи, дрони та підготовку до зими

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким, під час якої сторони обговорили євроінтеграцію, оборонну співпрацю та підготовку до наступного опалювального сезону. Про це очільниця Єврокомісії повідомила у соцмережі X.

За словами фон дер Ляєн, Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну на шляху до членства в Євросоюзі, зокрема у впровадженні реформ, необхідних для просування переговорного процесу.

Окрему увагу під час розмови приділили реалізації домовленостей щодо виробництва безпілотників. Президентка Єврокомісії зазначила, що спільна ініціатива дозволить використати промисловий потенціал ЄС для швидкого та масштабного виготовлення сучасного українського оборонного обладнання.

Також Урсула фон дер Ляєн та Сергій Корецький обговорили підготовку України до зими та питання захисту критичної енергетичної інфраструктури.

Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС і надалі надаватиме Україні всебічну підтримку, зокрема у сфері вдосконалення управління енергетичним сектором.

– Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, включно з вашою роботою щодо вдосконалення управління в енергетичному секторі, – наголосила президентка Єврокомісії.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Україна-ЄСУрсула фон дер ЛяєнСергій Корецький
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