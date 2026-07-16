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Військові Бундесверу візьмуть участь у маневрах «Коаліції охочих» у Польщі

Військові Бундесверу візьмуть участь у маневрах «Коаліції охочих» у Польщі

Німеччина візьме участь у перших військових навчаннях «Коаліції охочих», які планують провести восени в Польщі.

Про це повідомили Укрінформу у федеральному уряді ФРН у відповідь на інформаційний запит щодо участі Бундесверу в перших спільних навчаннях багатонаціональних сил «Коаліції охочих» у Польщі.

"Німеччина візьме участь у цих навчаннях. Федеральний уряд наразі вивчає, якою саме буде ця участь", - заявив урядовий речник.

Інших подробиць, зокрема щодо формату участі та можливого направлення військовослужбовців Бундесверу до Польщі, у федеральному уряді не надали.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ПольщаНімеччинавійськові навчаннябундесверКоаліція охочихвійськові маневри
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