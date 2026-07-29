СБУ підтвердила удар по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії

Служба безпеки України підтвердила проведення далекобійної спецоперації, під час якої безпілотники уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у російській Пермі. Підприємство, яке розташоване більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону, входить до числа найбільших нафтопереробних заводів Росії та забезпечує паливом, зокрема, російські війська.

Про це повідомили у СБУ.

У спецслужбі зазначили, що операцію провели в межах виконання завдань президента України Володимира Зеленського щодо послаблення воєнно-економічного потенціалу держави-агресора.

За попередньою інформацією, після удару безпілотників на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Попередньо, вогонь охопив установку первинної переробки нафти — один із ключових технологічних вузлів заводу.

У СБУ наголосили, що «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» щороку переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти. Окрім забезпечення цивільного ринку, підприємство виробляє паливо для військової техніки, авіації та логістики російської армії.

У спецслужбі підкреслили, що ураження таких об'єктів має стратегічне значення, адже нафтопереробна галузь залишається одним із ключових джерел наповнення бюджету РФ, з якого фінансується війна проти України.

«Робота зі зниження військово-економічного потенціалу Росії триватиме й надалі», — заявили в СБУ.

Нагадаємо, вранці 29 липня у Пермі пролунали вибухи під час атаки безпілотників. Російські Telegram-канали та OSINT-аналітики повідомляли про пожежу на території НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» та ураження інших промислових об'єктів міста.

Ці удари стали частиною масштабної операції Сил оборони України, які в ніч на 29 липня також атакували низку військових і логістичних об'єктів Росії та тимчасово окупованих територій, зокрема Рязанський нафтопереробний завод, базу швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у Криму, радіолокаційну станцію в Брянській області, а також склади, місця запуску безпілотників і міст, який окупанти використовували для військової логістики.