Китай розробив потужну мікрохвильову зброю для нейтралізації супутників Starlink

Китайські вчені заявили про створення першої у світі компактної мікрохвильової системи TPG1000Cs, здатної виводити з ладу супутники на низькій навколоземній орбіті. За даними видання South China Morning Post, ця розробка становить пряму загрозу для розгалужених супутникових мереж, таких як Starlink.

Технологічний прорив та характеристики

Головною особливістю нової системи є поєднання колосальної потужності та тривалості роботи, що раніше вважалося технічно неможливим для мобільних установок:

Потужність: Система генерує імпульси потужністю 20 ГВт .

Тривалість роботи: TPG1000Cs може працювати безперервно до 60 секунд . Для порівняння, попередні аналоги могли витримувати навантаження не більше трьох секунд.

Мобільність: Попри високу продуктивність, установка є компактною. Її можна розміщувати на вантажівках, військових кораблях, літаках і навіть на самих супутниках.

Чому це важливо

Досі мікрохвильова зброя подібної потужності була надто громіздкою для оперативного розгортання. Китайським інженерам вдалося вирішити проблему перегріву та енергозабезпечення, що дозволяє використовувати систему як високоефективний засіб радіоелектронної боротьби.

Здатність системи працювати протягом хвилини дозволяє не просто створювати перешкоди, а фізично пошкоджувати чутливу електроніку супутникових угруповань, фактично «спалюючи» їхні внутрішні компоненти з поверхні Землі або з повітряних платформ.