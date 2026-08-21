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Економіка

До кінця року енергопотужності України мають зрости до 21 ГВт

До кінця року енергопотужності України мають зрости до 21 ГВт

Перший віцепремʼєр – міністр енергетики Дениса Шмигаля повідомив, що з девʼяти підконтрольних Україні атомних енергоблоки, три перебувають у ремонті.

На п'ятьох енергоблоках АЕС ремонтні роботи вже завершено, повідомляє ЕП.

На кінцець серпня Україна має у розпорядженні 15 гігават генеруючої потужності. До першого листопада вона, за словами Шмигаля, має зрости до 19,6 гігават, до кінця року – до 21,4 гігават.

Він уточнив, що ці плани залишатимуться актуальними, якщо ворог не знищить відновлені генеруючі потужності.

Понад 40% генерації в Україні забезпечують АЕС, близько 20% – теплові електростанції і 15% забезпечує гідроенергетика.

За словами Шмигаля, держава вже відремонтувала 4,8 гігават потужності, ще близько 4 перебуває у ремонті.

Фото: Facebook.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Українавійнаенергетикашмигаль
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