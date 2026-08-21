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США продовжили дедлайн для продажу активів підсанкційної російської компанії

США продовжили дедлайн для продажу активів підсанкційної російської компанії

OFAC опублікувало документ "Щодо дозволу певних транзакцій для переговорів щодо і укладання контрактів для продажу Lukoil International GmbH та пов’язаної діяльності з обслуговування".

У ньому продовжили крайні терміни для продажу активів "Лукойлу" до початку доби 19 вересня (за Північноамериканським східним часом), з умовою, що такі угоди мають отримати додатковий дозвіл OFAC.

Рішення є важливим для Болгарії, де "Лукойл" має важливу частку активів у нафтовому сектрі – зокрема, НПЗ у Бургасі та мережу з близько 500 АЗС. 

Фото: autocentre.ua.

 Автор: Галина Роюк

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