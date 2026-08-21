Автору проєкту «Рекрут.UA» Олексію Чубашеву просять присвоїти звання Героя України

На сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України зареєстрували петицію із закликом присвоїти військовому журналісту, командиру групи Міжнародного легіону ГУР МО України, майору Олексію Чубашеву звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Автором петиції є Віталій Зіньковський. Документ було оприлюднено 23 липня 2026 року.

У тексті петиції зазначається, що Олексій Чубашев зробив вагомий внесок у розвиток українського війська ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Як автор і керівник мультимедійного проєкту «Рекрут.UA», він популяризував військову службу та знайомив українців із підготовкою елітних підрозділів Збройних сил України.

Автор петиції наголошує, що матеріали проєкту стали одним із важливих інструментів мотивації добровольців, які згодом долучилися до лав українського війська. Також зазначається, що, очолюючи Центральну телерадіостудію Міністерства оборони України та радіостанцію «Армія FM», Чубашев сприяв розвитку військових комунікацій і протидії російській пропаганді.

Після початку повномасштабної війни офіцер долучився до бойових дій у складі Сил спеціальних операцій, а згодом перейшов до Головного управління розвідки Міністерства оборони України, де очолив групу Міжнародного легіону.

За інформацією, наведеною у петиції, Олексій Чубашев загинув 10 червня 2022 року під час виконання бойового завдання у промисловій зоні Сєвєродонецька Луганської області. Автор звернення зазначає, що офіцер отримав смертельне поранення під час оборони визначеного сектору, забезпечивши виконання завдання та врятувавши життя своїх побратимів.

У петиції підкреслюється, що спадщина Олексія Чубашева продовжує впливати на розвиток військової журналістики, рекрутингу та національно-патріотичного виховання, а створені ним проєкти й досі використовуються для популяризації служби у Силах безпеки й оборони України.

Автор звернення просить Президента України присвоїти Олексію Чубашеву найвище державне звання — Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Довідка. Електронна петиція до Президента України має набрати 25 тис. підписів протягом встановленого законодавством строку. Після досягнення необхідної кількості голосів глава держави зобов’язаний розглянути звернення та надати офіційну відповідь.