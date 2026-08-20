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США депортували до Гватемали близько 2,3 тис. мексиканців у 2026 році – Бернардо Аревало

США депортували до Гватемали близько 2,3 тис. мексиканців у 2026 році – Бернардо Аревало

Близько 2,3 тисячі громадян Мексики, депортованих зі США, з початку 2026 року були доставлені до Гватемали, а звідти переправлені до Мексики. Про це заявив президент Гватемали Бернардо Аревало. За його словами, мексиканці прибувають тими самими рейсами, що й громадяни Гватемали, яких повертають зі США, передає Reuters.

“Вони прибувають літаками разом із гватемальцями, які повертаються, а ми оформлюємо їх як транзитних пасажирів у координації з мексиканськими міграційними органами”, – сказав Аревало.

Він наголосив, що депортовані перебувають у Гватемалі менш ніж 24 години. Їм не надають житло чи притулок, а сама країна, за словами президента, не виступає так званою “безпечною третьою країною”.

Раніше CBS повідомляла, що адміністрація Дональда Трампа почала відправляти громадян Мексики до Гватемали та Гондурасу в межах політики стримування нелегальної міграції до США.

Водночас мексиканська влада раніше заявляла CBS, що виступає проти депортації своїх громадян до “третіх країн” і не укладала відповідних домовленостей.

Варто нагадати, що Дональд Трамп переміг на виборах 2024 року, пообіцявши посилити боротьбу з нелегальним перетином кордону та проводити масові депортації людей, які перебувають у США без законних підстав. Частину таких депортацій Вашингтон проводить через домовленості з іншими країнами Північної та Центральної Америки.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАГватемаладепортація мігрантів
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