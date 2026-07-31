У Києві частково перекриють один із найважливіших мостів

У Києві на кілька днів частково обмежать рух транспорту мостом Метро через проведення ремонтних робіт. Обмеження діятимуть до 3 серпня, повідомили у комунальному підприємстві «Київавтошляхміст».

За інформацією комунальників, ремонт розпочнеться о 20:00 31 липня і триватиме до 17:00 3 серпня. У цей час дорожники відновлюватимуть покриття на ділянці мосту в напрямку станції метро «Гідропарк».

Роботи виконуватимуть безперервно, у цілодобовому режимі. На період ремонту для руху транспорту закриють крайню праву смугу, а автомобілі спрямовуватимуть сусідньою смугою.

Водіїв заздалегідь враховувати тимчасові зміни під час планування маршрутів, адже через звуження проїзної частини на мосту можливе ускладнення руху, особливо в години пік. Комунальне підприємство просить киян і гостей столиці з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, наголошуючи, що ремонт необхідний для підтримання безпечного та комфортного руху мостом.

Як повідомляло раніше ForUa, на Оболоні обмежать рух транспорту до 1 вересня.