У центрі столиці сьогодні тимчасово перекриють рух транспорту

У четвер, 23 липня, у центральній частині Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху. Причиною стануть офіційні заходи за участю іноземних делегацій. Про це повідомило Управління державної охорони України.

За інформацією відомства, обмеження діятимуть у центральних районах столиці. Водночас точний перелік вулиць, де тимчасово перекриють або обмежать рух транспорту, наразі не оприлюднили.

Киян та гостей міста закликають заздалегідь планувати свої маршрути, враховувати можливі затримки на дорогах та, за можливості, користуватися альтернативними шляхами об'їзду.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві продовжаться протести з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.