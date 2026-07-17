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Столиця

Південний міст у Києві перекриють на три дні

Південний міст у Києві перекриють на три дні

Рух Південним мостом у Києві знову частково обмежать. Із 12:00 17 липня до 08:00 20 липня дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття, через що проїзд у напрямку з лівого на правий берег Дніпра буде ускладнений, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Ремонтні роботи триватимуть цілодобово у першій смузі руху. У цей час транспорт зможе рухатися лише другою та третьою смугами.

Обмеження діятимуть:

з 12:00 п'ятниці, 17 липня;

до 08:00 понеділка, 20 липня.

У КМДА закликали водіїв заздалегідь планувати маршрути та враховувати можливі затори через звуження проїжджої частини. Також у комунальному підприємстві перепросили за тимчасові незручності.

Як повідомляло раніше ForUa, водіям готують драконівські штрафи до 17 тисяч гривень.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

КиївтранспортПівденний містобмеження руху
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