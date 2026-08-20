У Києві 21 серпня оголошено День жалоби

У зв'язку із трагічними наслідками масованої ворожої атаки на столицю 20 серпня завтрашній день, 21 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера, цього дня на всіх комунальних будинках міста будуть приспущені прапори. Крім того, влада рекомендує також приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форми власності.

Крім того, на 21 серпня у Києві запроваджено сувору заборону на проведення будь-яких розважальних заходів.

Незважаючи на оголошення жалоби, екстрені та комунальні служби продовжують працювати у посиленому режимі. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває одразу у трьох районах столиці — Солом'янському, Святошинському та Дарницькому.

За даними міської влади, на даний момент внаслідок удару загинуло 12 людей.

ForUA нагадує, вночі 20 серпня Київ зазнав масованої ракетної атаки. Під ударом опинилися Солом'янський, Святошинський та Дарницький райони столиці, де зафіксовано влучення, руйнування житлових будинків, навчальних та медичних закладів, а також пожежі на нежитлових об'єктах. Внаслідок ворожого обстрілу загинули шестеро людей, ще 23 мешканці постраждали.

Внаслідок російської атаки на Київську область у Броварському районі загинув чоловік, ще один – постраждав. Ушкоджено промислове підприємство.

Через масований ворожий обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури в Києві та області «Укрзалізниця» внесла оперативні зміни до розкладу руху приміських поїздів.

На даний момент, згідно з оновленою інформацією, кількість загиблих у столиці зросла до 12 осіб, ще 33 мешканці отримали поранення.