Магучіх анонсувала свої заключні старти у сезоні-2026

Ярослава Магучіх оголосила розклад стартів, які проведе протягом решти легкоатлетичного сезону-2026. Про це стрибунка у висоту розповіла в ексклюзивному коментарі «Суспільне Спорт».

Починаючи з етапу «Діамантової ліги» у польській Сілезії, протягом трьох тижнів Магучіх п'ять разів виходитиме в сектор. Кульмінацією змагального року для Ярослави стане фінал першого в історії Абсолютного чемпіонату світу в Будапешті, що відбудеться 11 вересня.

До того часу Магучіх тричі змагатиметься на етапах «Діамантової ліги»: вона також стартує на етапі в Цюриху та спробує повернути чемпіонський титул серії у фіналі 5 вересня в Брюсселі.

Крім цього, в планах у Ярослави - «срібний» етап Континентального туру в німецькому Гайльбронні, де українка змагатиметься вперше.

Ярослава Магучіх: розклад заключних змагань у сезоні-2026:

23 серпня: «Діамантова ліга», етап у Сілезії

27 серпня: «Діамантова ліга», етап у Цюриху

30 серпня: Континентальний тур, «срібний» етап у Гайльбронні

5 вересня: «Діамантова ліга», фінал у Брюсселі

11 вересня: Абсолютний чемпіонат світу-2026.

ForUA нагадує, Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи-2026 з легкої атлетики у Бірмінгемі.