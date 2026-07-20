Новий прем'єр Великої Британії Енді Бернем продовжить курс на підтримку України

Король Карл III 20 липня офіційно доручив новому лідеру Лейбористської партії Енді Бернему сформувати уряд Великої Британії.

Під час аудієнції монарх запросив депутата Палати громад сформувати новий Кабінет міністрів. Бернем прийняв пропозицію короля та офіційно вступив на посаду прем'єр-міністра і першого лорда скарбниці.

Його попередник Кір Стармер перед від'їздом із резиденції на Даунінг-стріт попрощався зі співробітниками та у своєму останньому зверненні на посаді прем'єра висловив повну підтримку новому голові уряду.

Стармер наголосив, що Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну в боротьбі проти російської агресії.

«Ми живемо у світі, де наші вороги не зупиняться ні перед чим, щоб розділити нас через наші цінності», – заявив він.

Енді Бернем став 59-м прем'єр-міністром Великої Британії. Очікується, що у своїй першій промові на Даунінґ-стріт він окреслить ключові пріоритети роботи нового уряду.

Напередодні Кір Стармер оголосив про відставку з посад лідера Лейбористської партії та прем'єр-міністра. Він пояснив своє рішення тим, що однопартійці більше не вважають його найкращим кандидатом для участи в наступних парламентських виборах.

Водночас заступник прем'єр-міністра Девід Леммі заявив, що зміна керівника уряду не вплине на зовнішньополітичний курс країни. За його словами, Велика Британія продовжить підтримувати Україну та працюватиме над розвитком відносин із Європейським Союзом.

Енді Бернем народився у 1970 році в Ліверпулі. Він вивчав англійську мову в Кембриджському університеті, після чого працював у журналістиці, а згодом перейшов у політику. Свою кар'єру розпочав як помічник депутатки Тесси Джовелл.

Широку популярність Бернем здобув на посаді мера Великого Манчестера, де активно відстоював інтереси регіону. За це його називали «Королем Півночі».

Політик неодноразово висловлював підтримку Україні. Він засудив окупацію Криму Росією у 2014 році, закликав позбавити РФ права проводити чемпіонат світу з футболу 2018 року та після початку повномасштабного вторгнення послідовно підтримував Україну і співпрацю з українськими містами. Також Бернем заявляв, що вважає симпатії частини британських правих до Владіміра Путіна загрозою для національної безпеки країни.

Після відставки Кір Стармер планує залишитися депутатом Палати громад.