Науковці знайшли нову форму заразного раку у риб

Науковці зі США виявили у сомів трансмісивний рак шкіри, який здатний передаватися від однієї особини до іншої. Це лише четвертий відомий науці випадок природного поширення злоякісної пухлини між тваринами. Відтепер соми приєдналися до дуже короткого списку тварин, у яких зафіксовано таке явище. До цього природний трансмісивний рак виявляли лише у тасманійських дияволів, собак і деяких видів молюсків, повідомляє Independent.

На відміну від інфекційних захворювань, у цьому випадку передаються не віруси, бактерії чи паразити, а безпосередньо живі ракові клітини. Вони залишають організм хворої тварини, потрапляють до іншої особини, приживаються та продовжують розмножуватися, утворюючи нову пухлину.

Поки що дослідники не можуть пояснити, як саме рак поширюється серед сомів. За однією з гіпотез, передача може відбуватися під час парування або інших тісних контактів між рибами. Інша версія передбачає, що пухлинні клітини певний час здатні виживати у водному середовищі, як це відбувається у молюсків.

Науковці зазначають, що передача раку між особинами є надзвичайно рідкісним явищем. Для цього злоякісні клітини мають не лише залишити організм носія, а й вижити поза ним, проникнути до нового організму, уникнути знищення імунною системою та почати там активно розмножуватися.

Саме імунітет є головною перешкодою для такого процесу. У більшості випадків організм швидко розпізнає чужорідні клітини та знищує їх. Крім того, передаватися пухлинам заважає генетична різноманітність тварин, через яку клітини одного організму зазвичай не здатні вижити в іншому. Винятком є, зокрема, тасманійські дияволи, які мають низьке генетичне різноманіття. Через це пухлина морди легко передається між тваринами під час укусів.

Дослідники також наголошують, що наразі немає жодних доказів існування природного трансмісивного раку у людей. Описані в медицині випадки передачі пухлинних клітин під час трансплантації органів, від матері до плода або внаслідок лабораторних інцидентів не є природним поширенням онкологічного захворювання.

Водночас відкриття може мати важливе значення для науки. Вивчення трансмісивних пухлин допомагає краще зрозуміти, як ракові клітини обходять захисні механізми організму, виживають у новому носії та продовжують свій розвиток. У перспективі це може сприяти створенню нових підходів до лікування онкологічних захворювань.

Як повідомляло раніше ForUa, американські вчені заявили про прямий зв'язок між якістю питної води та ризиком розвитку онкологічних захворювань. За результатами дослідження, навіть вода, яка відповідає державним стандартам безпеки, може містити речовини, що негативно впливають на здоров'я.