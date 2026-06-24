Американські вчені заявили про прямий зв'язок між якістю питної води та ризиком розвитку онкологічних захворювань. За результатами дослідження, навіть вода, яка відповідає державним стандартам безпеки, може містити речовини, що негативно впливають на здоров'я.

Фахівці проаналізували рівень забруднення питної води майже у 50 тисячах комунальних господарств та порівняли отримані дані зі статистикою онкологічних захворювань серед місцевих жителів.

У ході дослідження вчені виявили у зразках води 22 різні забруднювачі у різних концентраціях. Серед них – миш'як, ізотопи радіоактивних радію та стронцію, уран та інші потенційно небезпечні речовини.

За словами дослідників, рівень забруднення питної води корелює з підвищеним ризиком розвитку раку. За оцінками науковців, неякісна вода може бути причиною близько 100 тисяч випадків онкологічних захворювань у досліджуваних регіонах.

Вчені наголошують, що в нормальних умовах ризик розвитку більшості онкологічних захворювань суттєво зростає у старшому віці. Водночас випадки раку серед молодших людей можуть свідчити про вплив несприятливих факторів навколишнього середовища, зокрема забрудненої питної води.

«Ми хочемо, щоб люди розуміли: навіть вода, яка відповідає державним стандартам якості, все одно може бути небезпечною для здоров'я», – зазначають автори дослідження.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від 1% до 4% усіх випадків онкологічних захворювань можуть бути пов'язані з впливом канцерогенних речовин, що містяться у питній воді.

Як повідомляло раніше ForUa, вчені назвали продукт, що реально захищає від раку.