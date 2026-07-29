Куму Путіна Медведчуку оголосили нову підозру

Колишньому народному депутату від забороненої партії «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку повідомили про нову підозру – у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

“Віктору Медведчуку повідомлено про нову підозру. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинені за попередньою змовою групою осіб”, - зазначається у повідомленні.

За даними слідства, протягом 2023–2026 років Медведчук вів системну антиукраїнську інформаційну кампанію: брав участь у пропагандистських телепроєктах, поширював кремлівські наративи, заперечував агресію РФ, ставив під сумнів суверенітет України та виправдовував дії держави-агресора.

Зокрема, у листопаді 2025 року підозрюваний дав інтерв’ю журналісту Томасу Рьоперу для Ютуб-каналу NuoFlix.

“Під час розмови він публічно висловився за так зване “включення” України до складу РФ, фактично закликавши до ліквідації України як незалежної держави”, - підкреслили в ОГП.

За інформацією слідства, Медведчук організував поширення цього інтерв’ю на підконтрольному йому сайті пропагандистського медіапроєкту «Другая Украина».

У ОГП нагадали, що цю платформу створили на базі однойменної громадської організації, яку Медведчук зареєстрував у вересні 2023 року на території держави-агресора РФ. За даними слідства, ресурс використовують для поширення антиукраїнських матеріалів і російської пропаганди.

Також у 2023 році Медведчук брав участь у програмах білоруських телеканалів “СТВ” та “СTV”, де публічно виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, додали у відомстві.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

Як повідомляв ForUA, у серпні 2025 року Медведчуку та ще 12 особам оголосили підозру в інформаційно-підривній діяльності в інформаційній сфері.