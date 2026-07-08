Апеляція залишила чинним вирок ексголові Тернопільської облради Головку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу захисту колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, однак залишила без змін основне покарання — дев'ять років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Суд розглянув апеляцію на вирок від 18 червня 2025 року, яким Головка визнали винним в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 612 тисяч гривень, а також у незаконному зберіганні бойових припасів.

Колегія суддів частково задовольнила скаргу захисту, виключивши з формулювання вироку обвинувачення щодо незаконного зберігання боєприпасів. Водночас покарання за корупційний злочин залишилося без змін.

Таким чином, чинним залишається вирок про дев'ять років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади протягом трьох років та конфіскацію всього належного засудженому майна.

Після оголошення рішення Михайла Головка взяли під варту в залі суду.

У ВАКС зазначили, що постанова апеляційної палати набрала законної сили з моменту проголошення. Водночас її ще можна оскаржити до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, Михайла Головка разом із двома заступниками начальника Тернопільської обласної військової адміністрації — Ігорем Дем'янчуком та Ігорем Гайдуком — затримали у червні 2023 року за підозрою в одержанні хабаря. За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, посадовці вимагали від місцевого підприємця понад 2 млн гривень за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунального підприємства Тернопільської облради.

Після затримання всі троє вийшли із СІЗО під заставу, сплативши понад 800 тисяч гривень кожен. Головко повернувся на посаду голови обласної ради, однак у жовтні 2023 року депутати достроково припинили його повноваження.

У серпні 2024 року Львівський окружний адміністративний суд поновив Головка на посаді та постановив виплатити йому 591 тисячу гривень середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Проте того ж дня депутати Тернопільської облради повторно проголосували за його звільнення.

Розгляд кримінальної справи у Вищому антикорупційному суді тривав майже два роки. 18 червня 2025 року суд визнав Михайла Головка винним у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди й призначив йому дев'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

23 червня 2025 року за колишнього голову Тернопільської обласної ради внесли заставу в розмірі 15 млн гривень.