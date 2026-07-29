Студент намагався зарізати трьох чоловіків у столиці

За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва 19-річному мешканцю Києва повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства, замаху на вбивство та спричиненні тяжких тілесних ушкоджень.

26 липня ввечері підозрюваний – студент одного з навчальних закладів Києва, гуляв дівчиною на території «Зони здоров’я» у Дніпровському районі. У нього виник конфлікт з 29-річним чоловіком, який проходив поруч. Підозрюваний начебто кинув йому в слід нецензурні вислови, за те, що чоловік подивився в його бік, повідомляє Київська міська прокуратура.

Згодом вони випадково зустрілися біля магазину. Там студент дістав ніж і завдав чоловіку один удар. Поранений пішов з місця конфлікту. Нападника ж намагалися заспокоїти й затримати перехожі, вимагаючи віддати ніж. Виникла бійка.



Як наслідок 40-річний чоловік отримав від підозрюваного удар ножем у скроню, внаслідок чого втратив свідомість. Він перебуває у реанімації у стані коми.



Ножове поранення отримав і ще один чоловік, який також намагався заспокоїти студента. Поранення двох людей кваліфіковано як тяжкі тілесні ушкодження.



Підозрюваного затримали. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



За замах на вбивство та завдання тяжких тілесних ушкоджень йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото: Київська міська прокуратура.