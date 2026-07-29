Зеленський прибув до Любліна: Перший візит до Польщі після загострення відносин на тлі історичних суперечок

Президент України Володимир Зеленський прибув до польського Любліна, де він має зустрітися з главою уряду Польщі Дональдом Туском. Прибуття українського лідера до Польщі польські ЗМІ транслюють у прямому ефірі, передає Ukrinform.

За даними канцелярії прем’єра Польщі, темами розмови стануть підсумки візиту Зеленського до Сполучених Штатів, зокрема його зустрічі з президентом Дональдом Трампом.

Транзитний візит Зеленського до Польщі привернув значну увагу польських медіа. Вони зауважують, що це буде перша зустріч Зеленського і Туска на території Польщі після загострення українсько-польських відносин на тлі історичних суперечок.

Як повідомляв ForUA, напередодні Зеленський відвідав з візитом США, де провів зустріч з президентом Дональдом Трампом, а також з сенаторами. Після цього Сенат США схвалив процедурне рішення, необхідне для подальшого розгляду двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану, підтримавши його 86 голосами проти 12.