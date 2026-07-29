Ракету «Орєшнік» розібрали після удару по Київщині: усі компоненти виявилися російськими або білоруськими

Українські фахівці завершили дослідження фрагментів російської балістичної ракети «Орєшнік», якою окупанти завдали удару поблизу Білої Церкви 24 травня. Усередині ракети виявили понад 1100 компонентів, усі вони виготовлені в Росії або Білорусі. Отримані дані Україна вже передала міжнародним партнерам для посилення санкцій проти виробників.

Про це під час брифінгу повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає «Суспільне».

За його словами, аналіз уцілілих елементів ракети показав, що більшість деталей була вироблена у 2023–2025 роках. Водночас експерти виявили й значно старіші комплектуючі — найдавніший із них датований 2012 роком.

Власюк зазначив, що конструкція ракети поєднує компоненти різних поколінь.

«Воно ("Орєшнік") як Франкенштейн збирається. Технологія ще шістдесятих років, тому є випадки, коли і ранішого походження є компоненти», — сказав він.

Під час дослідження також вдалося встановити понад 40 підприємств, які брали участь у створенні ракети. Серед них — не лише російські, а й білоруські виробники, зокрема заводи «Транзистор» та «Інтеграл».

За словами Власюка, перелік усіх ідентифікованих компаній уже передано міжнародним партнерам України для розширення санкційних списків, оскільки наразі обмеження поширюються не на всіх учасників виробничого ланцюга.

За даними української розвідки, «Орєшнік» є російським носієм ядерної зброї, а сама назва використовується як умовне позначення науково-дослідної роботи. Безпосередньо ракетний комплекс має назву «Кедр».

Уперше Росія застосувала цю зброю проти України 21 листопада 2024 року під час удару по Дніпру. У січні 2026 року «Орєшнік» використали для атаки на Львів, а 24 травня Росія здійснила ще два запуски таких ракет. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що одна з них влучила на Київщині, а інша впала на тимчасово окупованій території Донецької області. Після удару поблизу Білої Церкви українські фахівці отримали можливість детально дослідити уламки ракети.