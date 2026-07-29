Бійці НГУ встановили рекорд зі знищення ворожих дронів-шпигунів

Оператори підрозділу ударних БпЛА Lasar's Group знищили російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20 на висоті 6400 метрів.

"6400 метрів. Саме на такій висоті бійці підрозділу ударних БпЛА Lasar's Group Національної гвардії України знищили російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20, встановивши один із рекордів за висотою успішного перехоплення", - сказав командувач НГУ Олександр Півненко.

Наприкінці липня на півдні України екіпаж перехоплювачів виявив і знищив цей ворожий дрон, призначений для ведення розвідки та виявлення цілей на відстані до 100+ кілометрів.

Розраховуючи уникнути ураження, противник підняв безпілотник на висоту аж 6400 метрів. Проте це не завадило екіпажу "Лазарів" виконати свою роботу. Пілот наздогнав ціль і успішно знищив її.

Фото: скріншот.