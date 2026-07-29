Віткофф і Кушнер погодились приїхати в Україну

Спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер вперше погодились відвідати Київ у рамках зусиль, спрямованих на припинення війни, повідомляє Financial Times.

Про згоду Віткоффа і Кушнера приїхати в Київ стало відомо за підсумками зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Нинішні переговори свідчать про різкий поворот у порівнянні з напруженістю, яка колись визначала ці відносини, причому Зеленський в приватних бесідах віддає належне багатомісячній прямій взаємодії на рівні радників, яка змінила погляд Трампа на війну та перспективи України.

За словами осіб, наближених до обох президентів, його завданням було переконати Трампа, що підтримка України відповідає інтересам США, та апелювати до бажання президента асоціюватися з успіхом – аргумент, який набув популярності в останні місяці.

Трамп став більш критично ставитися до непоступливості Путіна та більш прихильно сприймати воєнні успіхи України, але частина його прихильників з табору "Америка понад усе" залишається глибоко скептичною щодо довгострокової підтримки Києва.