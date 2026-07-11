Правозахисники звинуватили владу у використанні санкцій як інструменту політичного переслідування

Низка українських правозахисних організацій виступила зі спільною заявою, в якій різко розкритикувала запровадження персональних санкцій проти політичного блогера та колишнього народного депутата Борислава Берези. На думку авторів звернення, президентська адміністрація фактично перебрала на себе функції судової влади та правоохоронної системи, а санкційний механізм, створений для захисту національної безпеки, використовується для політичного переслідування журналістів і політичних опонентів.

Заяву підписали Харківська правозахисна група, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Центр громадянських свобод, Центр досліджень правоохоронної діяльності (CLEAR), Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, ГО «Правозахисна група "СІЧ"», Черкаський правозахисний центр, МБО «Екологія – Право – Людина» та ГО «Ліберта».

Правозахисники заявляють, що застосування санкцій до Борислава Берези дає вагомі підстави вважати, що цей механізм використано не для захисту національної безпеки, а для обмеження свободи вираження поглядів і політичної критики.

У зверненні наголошується, що свобода політичної дискусії є однією з основ демократичного суспільства та перебуває під захистом статті 10 Європейської конвенції з прав людини. Автори заяви нагадують, що Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював: межі допустимої критики уряду та найвищих посадових осіб є значно ширшими, ніж щодо приватних осіб.

На їхню думку, використання санкцій проти журналіста, блогера чи іншого публічного критика влади створює так званий chilling effect — атмосферу страху, за якої журналісти, блогери, громадські активісти та інші громадяни можуть утримуватися від реалізації права на свободу слова.

Правозахисники наголошують, що санкції є міжнародно-правовим інструментом реагування на зовнішні загрози, агресію, тероризм і грубі порушення міжнародного права, а не способом здійснення правосуддя. Якщо щодо Борислава Берези існують підозри у вчиненні правопорушення, зазначають вони, їх мають розслідувати правоохоронні органи, а рішення повинен ухвалювати суд.

«Санкції не можна застосовувати, якщо особа перебуває в юрисдикції України. Якщо ж вона перебуває в юрисдикції дружньої держави, з якою Україна здійснює міжнародно-правове співробітництво, використання санкційного механізму замість нього означає підміну правосуддя політичним рішенням і демонструє неповагу до юрисдикції та правової системи держави-партнера», — йдеться у заяві.

Автори звернення також стверджують, що практика використання санкцій для обмеження політичної дискусії та підміни кримінального правосуддя суперечить міжнародним зобов'язанням України та курсу на членство в Європейському Союзі, де ключовими принципами є незалежний суд, ефективне правосуддя і повага до основоположних прав людини.

Окремо правозахисники заявили, що застосування санкцій до блогера суперечить статті 13 Хартії основоположних прав ЄС, яка, за їхнім трактуванням, забороняє обмеження свободи творчості.

У зв'язку з цим вони закликали президента України та Раду національної безпеки і оборони невідкладно скасувати рішення про застосування персональних санкцій до Борислава Берези та утриматися від використання санкційного механізму як інструменту обмеження свободи слова і підміни кримінального правосуддя.