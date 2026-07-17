В Офісі президента відповіли на звинувачення у переслідуванні учасників протестів проти відставки Федорова

Представник Офісу президента Дмитро Литвин заявив, що не вбачає у цій ситуації політичного підтексту, назвавши її наслідком «чиєїсь дурнуватої ініціативи».

«Чиясь дурнувата ініціатива щось надмірно проконтролювати, якої завжди немало в будь-яких державних структурах і не тільки в нашій країні. Якщо говорити конкретно про цього хлопця, то, мабуть, ті, хто з’ясовують щось про нього, не дуже активно користуються соцмережами, бо він загалом доволі відкритий до спілкування і сам може що завгодно пояснити», – сказав Литвин.

На запитання журналістів про те, що подібні випадки можуть бути непоодинокими, він відповів, що влада бачить акції протесту та реакцію суспільства, повідомляє Радіо Свобода.

«Я от вранці відкрив твітер – там таке пишуть, що можна потонути в коментуванні кожного допису і кожної скарги. Люди протестують, ми це бачимо», – додав представник ОП.

Напередодні засновниця та керівниця фронтової медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова повідомила, що представники Командування Сил безпілотних систем нібито намагалися з'ясувати, у якому підрозділі проходить службу Дмитро Козятинський після його публічних закликів виходити на акції протесту.

За словами Михайлової, Козятинський є колишнім бойовим медиком батальйону «Вовки Да Вінчі» і звільнився зі Збройних сил ще рік тому, тому не має жодного стосунку до військової служби.

«Ми не на Росії. І загнати українську армію в мовчазне стійло не вийде. Бо український військовий – це не лише людина у формі. Це насамперед громадянин, який узяв до рук зброю, щоб захистити свободу. І було б дивно, якби, захищаючи свободу для всіх, він сам не мав права на неї», – наголосила вона.

Нагадаємо, протести проти рішення президента Володимира Зеленського не перепризначати Михайла Федорова міністром оборони тривають із 16 липня в Києві та низці інших міст України.

15 липня стало відомо, що глава держави не вноситиме кандидатуру Федорова до нового складу уряду. Згодом сам міністр підтвердив свою відставку.